Ligue 1 : nul entre Teungueth FC et AJEL, Dakar Sacré-Cœur bat GFC, et l’US Gorée enchaîne

La 5e journée de Ligue 1 a repris ce samedi avec cinq rencontres disputées. Le derby de Rufisque, opposant AJEL à Teungueth FC, a tenu toutes ses promesses, se soldant par un nul (1-1). Dakar Sacré-Cœur a pris le dessus sur Guédiawaye FC, tandis que l’US Gorée a assuré une courte mais précieuse victoire (1-0) contre Jamono Fatick.



Teungueth FC, grâce à ce nul, grimpe à la deuxième place du classement avec 11 points (+5), derrière le leader Jaraaf (11 points, +6). De son côté, AJEL de Rufisque occupe provisoirement la sixième place (7 points, +1).



L’US Gorée, enchaînant une deuxième victoire consécutive, conforte sa troisième place (10 points), tandis que Jamono Fatick, en grande difficulté, reste 14e avec seulement 2 points. À Diourbel, Sonacos a profité de son retour au stade Ely Manel Fall pour s’imposer face à l’ASC HLM (2-0).



Cette victoire permet à Sonacos de respirer en remontant à la 11e place, tandis que HLM Dakar (7 points) cède la quatrième place à Wally Daan (8 points), qui a fait match nul (1-1) face à l’AS Pikine. Pikine, avec ce résultat, se hisse à la 7e position.



De son côté, Dakar Sacré-Cœur a décroché une précieuse victoire (0-2) face à Guédiawaye FC, s’installant ainsi à la cinquième place. Guédiawaye FC, toujours en difficulté, reste 9e avec 5 points.



La 5e journée se poursuit ce dimanche. Au stade municipal de Ngor, l’US Ouakam affrontera Génération Foot, un duel crucial pour ces deux équipes, actuellement en quête de points.



Enfin, au stade Aline Sitoé Diatta, le Casa Sport recevra la Linguère de Saint-Louis dans une ambiance survoltée, fidèle à la réputation de l’antre des supporters du Casa Sport. Un défi de taille attend les Saint-Louisiens.





Ligue 1



Programme 5ème journée



Jeudi 21 novembre



Oslo F.A/ Jaraaf 1-4



Samedi 23 novembre 2024



Stade Djaguily Bagayokho



US Gorée/ Jamono Fatick 1-0



Stade Amadou Barry



Guédiawaye FC/ Dakar Sacré Cœur 0-2





Stade Ely Manel Fall



Sonacos/ ASC HLM 2-0



Stade Ngalandou Diouf



AJEL / Teungueth FC 1-1



Stade Lat Dior



16h30 Wallydaan/ AS Pikine



Dimanche 24 novembre





Stade municipal de Ngor



16h30 US Ouakam / Génération Foot



Stade Aline Sitoé Diatta



Casa Sports/ Linguère