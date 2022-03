Ligue 1 – repères 12ème journée: le double exploit du nouveau leader GFC

Le Guédiawaye FC et l’US Gorée sont les deux équipes à avoir gagné à l’extérieur, respectivement devant la Linguère (1-0) et l’AS Douane (2-0). Avec ces succès précieux, Crabes et Insulaires grimpent aux 1ère et 6ème places.



Nuls : le Casa Sports, champion des nuls (8)

Tenu en échecs par Teungueth FC à Ziguinchor (1-1), le Casa Sports est l’équipe ayant concédé le plus de matchs nuls (8). A domicile, les Casaçais restent sur 3 victoires et 4 nuls. Selon « Stades » ils sont à leur 4ème match nul consécutif.



Buts : Trois doublés dans une journée, une 1ère cette saison

Alassane Diallo de l’US Gorée, Malèye Diagne de Diambars et Albert Lamane Diène du Jaraaf ont inscrit chacun un doublé lors de la 12ème journée. Une première jusque-là depuis l’entame de la saison. En 1ère journée, Paul Valère Bassène de Teungueth FC et Ngagne Fall de Génération Foot avaient chacun claqué un doublé face à l’AS Douane et au Jaraaf, sur le même score (2-0).



Avec 5 buts au compteur, Alassane de l’US Gorée devient le 2ème meilleur buteur de la Ligue 1, derrière le joueur du Jaraaf Bouly Junior Sambou (8 buts). Pour cette 12ème journée, 11 buts ont été marqués, 5 de plus que lors de la précédente (7 buts), rapporte « Stades » dans son édition de ce mardi.



Attaques : Jaraaf, AS Pikine, et GFC, les meilleures attaques (15 buts)

Grâce au doublé d’Albert Lamane Diène, le Jaraaf a battu Mbour Petite Côte (2-0), et enregistré son 15ème but. Le club de la Médina détient la meilleure attaque de L1, à égalité avec l’AS Pikine et le GFC, qui ont respectivement donné le même tarif de 1-0 au Ndiambour et à la Linguère.

Dernier au classement, Ndiambour détient toujours la pire attaque (3 buts marqués). De son côté, l’AS Douane hérite désormais de la plus poreuse défense (14 buts encaissés).