Ligue 1 sénégalaise : Derby explosif Jaraaf / Génération Foot

Le choc entre Jaraaf et Génération Foot vaut le déplacement. Les deux équipes prétendantes au titre ont connu des fortunes diverses lors de la précédente journée. Le Jaraaf a chuté devant le CNEPS (0-1), tandis que Génération Foot était allée écraser Mbour Petite Côte (4-1).



Ce derby cristallise toutes les attentions. Et le leader Génération Foot est en danger à Iba Mar Diop, où le Jaraaf n’a essuyé qu’une seule défaite sur tapis vert contre l’AS Pikine (4ème journée). Selon « Stades », l’équipe du Jaraaf reste donc sur 3 victoires à domicile, 2 nuls et 1 défaite.



Disposant de la meilleure attaque à égalité avec AS Pikine (16 buts marqués), Génération Foot doit être très prudente, car le Jaraaf essaiera de prendre sa revanche, après avoir perdu à l’aller (1-0, 1ère journée).



Casa Sports en danger

Le Casa Sports (2ème, 23 pts) occupera la 1ère place en cas de succès devant Dakar-Sacré Cœur (10ème, 14 pts), combiné à une défaite ou nul de Génération Foot. Même s’ils partent avec la faveur des pronostics, les Ziguinchorois doivent faire très attention aussi face aux Sicapois, ce samedi. En huit confrontations, Dakar SC en a remporté 3, pour 2 victoires du Casa Sports et 3 nuls. A l’aller, Dakar SC était allé contraindre au nul le Casa (1-1, 1ère journée).



La 14ème journée sera clôturée par le derby de la banlieue Guédiawaye FC (3ème, 22 pts) conte AS Pikine (4ème, 21 pts), le mercredi 23 mars 2022, au stade Amadou Barry.