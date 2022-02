Ligue 1 sénégalaise: Guédiawaye FC éjecte le Jaraaf de la 2ème place

Le leader Casa Sports n’a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire d’affilée. L’équipe zinguinchoroise a été contrainte au nul par le premier non relégable Diambars (0-0). Désormais, le Casa Sports dispose du même nombre de points que Guédiawaye FC (17 pts), devenu 2ème, après sa victoire devant Mbour Petite Côte (1-0). C’est la 3ème victoire consécutive des Guédiawayois.



Rétrogradé à la 3ème place, le Jaraaf (15 pts) a récolté un bon point devant le tenant du titre, Teungueth FC (1-1). Les Rufisquois se pointent à la 5ème place et comptent 13 points.



Génération Foot (15 pts) est allée battre la lanterne rouge, Ndiambour (2-0). Avec cette victoire, les Grenats quittent la 6ème place occuper la 4ème place. En allant chercher une première victoire cette saison à l’extérieur, la Linguère a courbé l’échine face à l’US Gorée (0-1).



La 1ère relégable, l’AS Douane (13ème, 8 pts) et CNEPS Excellence (10ème, 9 pts) ont été tenus en échec, respectivement par l’AS Pikine (1-1) et Dakar Sacré Cœur (0-0).



Résultats 9ème journée

Samedi 12 février

AS Douane / AS Pikine 1-1



Diambars / Casa Sports 0-0



Teungueth FC / Jaraaf 1-1



Dimanche 13 février

US Gorée / Linguère 1-0



CNEPS Excellence / Dakar SC 0-0



Ndiambour / Génération Foot 0-2



Guédiawaye FC / Mbour PC 1-0