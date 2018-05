Ligue 1 sénégalaise: Jaraaf décroche son 12e titre de champion du Sénégal

Le club de la Médina, AS Jaraaf de Dakar est officiellement champion de la Ligue 1 sénégalaise 2017/2018. Les Médinois décrochent ainsi, leur 12e titre de champion du Sénégal. Ceci après sa victoire sur Stade de Mbour (1-0) ce lundi au stade Léopold Sedar Senghor à l’occasion de la 28e journée.



Le but victorieux a été inscrit par Youssou Paye qui permet au Jaraaf d’enregistré 56 points au compteur et ne peut plus donc être rejoint par Génération-Foot qui lui, s'es inclinée devant l’AS Douane (0-1).



Le Jaraaf représentera la saison prochaine le Sénégal dans la Ligue des champions africaine. Alors que Génération-Foot vainqueur de la Coupe du Sénégal jouera la Coupe CAF.