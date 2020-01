Ligue 1 sénégalaise: Voici le calendrier de la sixième journée

Le leader de la Ligue 1 sénégalaise de football, Teungueth FC (13 points), va se frotter samedi à l’équipe de Diambars (7 points), avec l’ambition de conforter sa position à l’issue de la sixième journée du championnat, qui devait être pour l’équipe de Saly-Portudal une nouvelle occasion de s’étalonner dans le sillage de son retour au sein de l’élite.



Teungueth FC a donné un signal fort à ses concurrents lors de la précédente journée, avec sa victoire (1-0) sur l’As Douanes, qui avait longtemps fait la course en tête, la saison dernière, avant de s’effondrer.



L’équipe de Rufisque semble s’être donné les moyens de ses ambitions de figurer parmi les clubs qui comptent dans le football national, avec le recrutement de Youssouph Dabo, l’entraîneur de l’équipe nationale des U20.



La rencontre contre Diambars s’avère donc un gros test pour Teungueth FC, après son bon début de saison.



Les observateurs suivront également avec beaucoup d’attention la sortie du champion en titre, Génération Foot, contre le CNEPS de Thiès, avant-dernier du classement.



D’autant plus que Génération Foot a réussi à arrêter l’hémorragie la semaine dernière en faisant match nul (1-1) avec l’AS Pikine après avoir perdu ses deux précédentes rencontres.



Le promu viendra ainsi à la rencontre du champion, sur ses terres de Déni Birame Ndaw.



Voici le calendrier de la sixième journée :



Samedi : Jaraaf-Stade de Mbour, Diambars-Teungueth FC, Génération Foot-CNEPS Excellence.



Dimanche : Niary Tally-Casa Sports, AS Douanes-AS Pikine, Ndiambour-Dakar SC, Mbour PC-US Gorée.



Classement : 1er Teungueth FC 13 pts (+7), 2e AS Douanes 10 pts (+4), 3e Dakar SC 10 pts (+4), 4e AS Pikine 9 pts (+2), 5e Diambars 7 pts (+3), 6e Jaraaf 7 pts, 7e Génération Foot 7 pts (-1), 8e Mbour PC 6 pts (+1), 9e Niary Tally 6 pts, 10e Ndiambour 6 pts (-1), 11e Casa Sports 6 pts (-2), 12e Stade de Mbour 4 pts (-5), 13e CNEPS 3 pts (-3), 14e US Gorée 1 pt (-9).



Avec APS