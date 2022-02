Ligue 1 sénégalaise: derby rufisquois sous haute tension à Déni Birame Ndao

Les deux précédentes journées, Génération Foot et Teungueth FC ont connu des fortunes diverses. Les Grenats restent sur 2 succès d’affilée, alors que les Rufisquois ont concédé deux nuls de rang. Génération Foot occupe la 3ème place de la Ligue 1 et comptabilise 15 points alors que son adversaire de dimanche, TFC se pointe à la 5ème avec13 points. Le derby rufisquois s’annonce palpitant.



Confrontations : 4 victoires pour Génération Foot à Déni

Les amateurs de la Ligue 1 sénégalaise auront droit à une très grande rencontre. Surtout que GF et TFC, qui ont accédé ensemble en Ligue 2 (2015-2016), puis en Ligue 1 (2016-2017), ont connu une progression fulgurante pour jouer les premiers rôles dans l’élite.



GF, pour sa première saison en Ligue 1en 2016-2017, a emporté le titre, avant de récidiver en 2018-2019. Pour sa part TFC, a remporté le titre en 2020-2021.



Du National 1 à la Ligue 1, le TFC n’a jamais battu GF chez elle. Sur six matchs disputés à Déni, GF en a emporté 4 et concédé 2 matchs nuls.



38 buts en 13 matchs

Les rencontres entre GF et TFC sont prolifiques en buts. Globalement sur 13 matchs disputés du National 1 en Ligue 1, 38 buts ont été inscrits (ratio de 2,9 buts par match), dont 27 buts pour Génération Foot.



En Ligue 1, Grenats et Rufisquois se sont croisés à 9 reprises, à l’issue desquelles TFC a remporté 2 matchs contre 4 pour GF et 3 matchs nuls. Sur les 9 matchs dans l’élite, 21 buts ont été marqués, dont 7 pour les Rufisquois.



La dernière victoire entre TFC et GF remonte en 2019-2020, avec le succès des Rufisquois.