Ligue 2 – 1ère journée : Les Thiessois seuls vainqueurs

Vainqueurs respectifs de Demba Diop et du Port, Wali Daan et Amitié FC, deux clubs de Thiès, sont les premiers leaders de la saison de ligue 2 lancée hier dimanche. L’affiche entre Stade de Mbour et l’US Ouakam de ce lundi va clore cette 1ère journée.