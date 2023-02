Ligue 2 : Ajel rate le coche, Jamono Fatick toujours leader

Pour cette 12e journée du championnat de Ligue 2, trois matchs se sont disputés ce dimanche en attendant la suite ce lundi. Au stade Caroline Faye, Keur Madior (12e) et Oslo FA (4e) ont fait match nul et vierge 0-0. Un résultat nul qui ne fait pas les affaires des deux équipes puisqu’en cas de succès, Oslo pouvait prendre provisoirement la tête du championnat alors que Keur Madior pouvait prendre de la distance avec la zone rouge.



C’est le même résultat nul et vierge qu’il y a eu entre Ajel et Jamono Fatick à Ngalandou Diouf. Le club rufisquois rate ainsi l’occasion de prendre seul la tête du championnat et Jamono, toujours leader de prendre une belle avance sur ses poursuivants. Pour voir une première victoire lors de 12e journée de Ligue, il fallait être du côté du Guédiawaye au stade Ibrahima Boye où se disputait la rencontre entre l’US Ouakam et Demba Diop FC.



Dans ce duel de bas du classement, ce sont les ouakamois qui sont sortis victorieux devant Demba Diop 2-0. Avec cette victoire, l’US Ouakam s’éloigne de la zone de relégation alors que Demba Diop FC peut se retrouver dernier du classement en cas de victoire de Port ce lundi.