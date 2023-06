Ligue 2: Bordeaux perd le match contre Rodez et accepte la décision du CNOSF

Dans un communiqué publié ce mardi sur ses réseaux sociaux, Bordeaux a indiqué prendre acte et accepter la décision de la CNOSF. L'instance avait annoncé, plus tôt dans la journée, confirmer la décision de la commission de discipline de la LFP, impliquant match perdu contre Rodez suite à l'agression de Lucas Buades et un point de pénalité pour la saison 2023-2024.



"Le Club regrette cette décision injuste et disproportionnée", peut-on également lire dans le communiqué. "La séquence disciplinaire et sportive étant désormais close, il se concentre sur la préparation de la saison de Ligue 2 tout en se réservant le droit de poursuivre les autres procédures en cours pour faire toute la lumière sur les événements du 2 juin."



Cela veut aussi dire que Rodez est maintenu en L2