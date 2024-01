Ligue 2 : CNEPS-AJEL et Ndiambour-Wally Daan, duel à distance pour le titre de champion à mi-parcours

Entamée jeudi, la 13e journée et dernière journée de la phase de la Ligue 2 sera bouclée ce vendredi. Amitié FC est monté sur le podium en remportant son duel face à RS Yoff (1-0). Ce vendredi, CNEPS et Wally Daan vont se livrer un duel à distance pour le titre honorifique à mi-parcours.



Une chose est sûre : une équipe de la Ligue régionale de Thiès sera championne de la phase aller en Ligue 2.



L'incertitude demeure sur l'identité de ce champion à mi-parcours. Ce statut se dispute entre le leader CNEPS (23 pts +9) et Wally Daan (23 pts +4).



Pour ce duel à distance, le buteur Mamour Diène et ses partenaires de CNEPS ont l'avantage de recevoir au stade Maniang Soumaré une équipe rufisquoise d'AJEL (10e) mal en point.



De son côté, Wally Daan ira batailler avec le Ndiambour Louga (6e, 17 pts+1) stade Alboury Ndiaye.



Dépossédé jeudi de la 3e place par Amitié en battant RS Yoff (1-0) sur une réalisation de Junior Sano, Oslo va essayer de résoudre l'équation DUC (10e, 15 pts) afin de retrouver le podium.



Avec un doublé de Richard Sagna, la Douane a réalisé jeudi une belle démonstration de force (Dou en signant une large victoire devant Keur Madior (4-1). Ce succès (Yof propulse les Gabelous à la 5e place.





Programme 13e journée





Jeudi 25 janvier 2024



NGB/ Thiès FC 1 - 0



Demba Diop / HLM Dakar 2-1



AS Douane/Keur Madior 4-1



Amitié FC/RS Yoff 1-0



Vendredi 26 janvier 2024



Stade Maniang Soumaré



16h30 CNEPS/AJEL



Stade municipal Parcelles



16h30 Oslo FA/DUC



Stade Alboury Ndiaye



16h30 Ndiambour / Wally Daan