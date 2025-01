Ligue 2 : Essamaye FC devient leader, l'AS Douanes fait tomber le Stade de Mbour, Ndiambour accroché

L'AS Douanes a infligé au Stade de Mbour sa première défaite de la saison (1-0), un résultat qui permet aux Douaniers de grimper à la 4e place du classement de la Ligue 2. De son côté, l'AS Bambey confirme sa solidité à l'extérieur en s'imposant à Dakar face à Cambérène (1-0), lors de la 11e journée.



Avec cette victoire, l'AS Bambey enchaîne un deuxième succès consécutif et porte son total à six victoires cette saison. Ce résultat leur permet de conserver leur 3e place, à égalité de points (18) avec le Stade de Mbour, qui reste 2e malgré sa défaite.



Le Stade de Mbour s'est incliné à domicile face à l'AS Douanes. L'unique mais de la rencontre a été inscrit par Bayron Malick Sagna, un ancien joueur des Mbourois. Cette victoire permet à l'AS Douanes de rejoindre le peloton de tête avec 18 points.



Yoff sort de la zone rouge



Le Ndiambour deuxième de Louga enchaîne un match sans défaite, mais a dû se contenter d'un match nul contre le CNEPS. Gora Diop avait ouvert le score pour les Lougatois sur penalty, avant qu'El Hadji Lô ne remette les deux équipes à égalité (1-1). C'est le quatrième match nul des Thiessois sur leurs cinq dernières rencontres.



À Yoff, Mouhamed Wally Seck a marqué pour les locaux, permettant à la Renaissance de Yoff d'arracher un précieux match nul (1-1) contre le DUC. Ce point leur permet de sortir provisoirement de la zone de relégation.



Essamaye FC s’est repris à Ziguinchor. Au stade Aline Sitoé Diatta, le promu a dominé AS Saloum (1-0) grâce à Ameth Fall, auteur de l’unique but de la rencontre. Au classement, Essamaye (21 pts) retrouve le fauteuil de leader.



Au stade Caroline Faye, Diambars, qui voulait se racheter après la défaite dans le derby face au Stade de Mbour (1-0), a été tenu en échec par Amitié (0-0).



Sans succès depuis la première journée, NGB n’avance plus. Niarry Tally a encore fait match nul samedi face à Thiès FC (0-0).