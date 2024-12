Ligue 2 : L’AS Douanes accroche Diambars, Niary Tally retrouve le chemin de la victoire

La 7e journée de Ligue 2 s’est achevée lundi avec un nul (1-1) entre l’AS Douanes et Diambars FC, privant les Gabelous d’une entrée sur le podium. Dans le même temps, Niary Tally a mis fin à une longue disette en s’imposant face à la lanterne rouge, RS Yoff (2-0).



En déplacement au stade Caroline Faye de Mbour, l’AS Douanes a ouvert le score grâce à Baïla Sakho, auteur de son deuxième but cette saison. Cependant, Insa Boye a permis à Diambars d’égaliser (1-1). Ce résultat permet aux Académiciens de grimper à la 11e place (7 points), devançant l'ASC Saloum grâce à une meilleure attaque. L’AS Douanes, quant à elle, gagne une position et occupe désormais la 5e place.



Niary Tally peut pousser un ouf de soulagement. Après plusieurs journées sans victoire depuis leur succès inaugural, NGB a dominé RS Yoff (2-0). Les buts d’El Hadj Malick Niang et Aboubakrine Diouf offrent aux hommes de Landry Lopy une remontée à la 7e place, tandis que RS Yoff, toujours en difficulté, enregistre sa quatrième défaite de la saison.