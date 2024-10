Ligue 2 : Niarry Tally s'impose face à Amitié FC, AS Kaffrine étrille AS Bambey, Cambérene et RS Yoff font match nul

La Ligue 2 a débuté ce samedi avec quatre rencontres au programme. Le choc des promus entre AS Bambey et AS Kaffrine a tourné à l'avantage de l’AS Kaffrine, qui s'est imposée avec une large victoire de 4-1. Niarry Tally a également brillé en s'imposant largement 3-0 face à Amitié FC.



Pour sa première saison en Ligue 2, Essamay FC a réussi à tenir en échec l’AS Douanes (1-1), tandis que l’ASC Cambérene et Renaissance Sportive de Yoff se sont neutralisés en faisant match nul (0-0).



Diambars, relégué en deuxième division la saison dernière, se déplacera à Thiès pour défier Thiès FC. Au stade Caroline Faye, le Stade de Mbour recevra le CNEPS Excellence de Thiès, tandis qu’au stade municipal des HLM, le Dakar Université Club (DUC) croisera le fer contre l’Étoile Lusitana à 16h30.





Programme première journée Ligue 2



Samedi 19 octobre



Stade Parcelles Assainies



AS Cambérene/ RS Yoff 0-0



Stade municipal des HLM



Niarry Tally/ Amitié FC 3-0



Stade Régional de Kolda



Essamaye FC/ AS Douanes 1-1



Stade municipal de Bambey



AS Bambey /AS Kaffrine 1-4





Dimanche 20 octobre





Stade Maniang Soumaré



16h30 : Thiès FC/ Diambars FC



Stade Caroline Faye



16h30 : Stade de Mbour / CNEPS Excellence de Thiès



Stade Municipal des HLM



16h30 : DUC/ Etoile Lusitana



Stade Massene Sene



16h30 : AS Saloum / Ndiambour