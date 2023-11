Ligue 2 : Oslo FA prend la tete, Amitié FC quitte le podium

Oslo FA a éjecté Amitié FC de la première place de la Ligue 2. Les Thiessois ont perdu (1-0) devant Ndiambour de Louga. La quatrième journée de Ligue 1 prend fin ce lundi avec deux duels, dont le derby de Niary Tally et HLM Dakar.



Amitié FC s’est inclinée (1-0) sur la pelouse du Ndiambour de Louga dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 2 sénégalaise. Cette victoire propulse les Lougatois à la deuxième place. Amitié FC tombe du sommet et se retrouve au 5e rang.



Oslo FA vainqueur (1-0) du promu Renaissance sportive de Yoff (8e, 5 pts) prend les commandes du championnat. Thiès FC (10, 4 pts) a également chuté en s’inclinant à domicile (0-1) contre l’AS Douanes (4e, 8 pts +2).



Wally Daan de Thiès a pris les trois points dans le derby régional face à Keur Madior. Wally Daan a battu (1-0) Keur Madior FC (11e, 2 pts). Fallou Gningue permet à Wally Daan de se hisser à la troisième place.



Ce lundi, il y a deux belles affiches pour clôturer la quatrième journée. Niary Tally (6e, 5 pts) et HLM Dakar (12e, 1 pt), au stade Alassane Djigo de Pikine. L’autre match oppose le DUC (9e, 4 pts) et AJEL de Rufisque (13e, 1 pt).