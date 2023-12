Ligue 2 : Oslo bat Ndiambour et devient leader du championnat, Wally Daan renverse Douanes

Oslo FA s’installe en tête du classement de Ligue 2 après avoir dominé Ndiambour ce samedi au stade des Parcelles assainies, en ouverture de la 8e journée de Ligue 2.



Oslo FA a repris la première place du championnat après sa courte mais précieuse victoire 1-0 devant Ndiambour.



Au stade Maniang Soumaré de Thiès, Wally Daan s’est imposé (2-1) devant l’AS Douanes.



Les rencontres entre DUC- Demba Diop FC et Ajel Rufisque - RS Yoff se sont soldées sur des scores nuls. Un but partout pour entre le club estudiantin et Demba Diop FC et 0-0 entre Ajel et RS Yoff.





Programme 8e journée





Samedi 16 décembre 2023 :







Stade Maniang Soumaré







Wally Daan/ AS Douane 2-1







Stade Parcelles Assainies







Oslo F.A/ Ndiambour 1-0







Stade Amadou Barry





DUC / Demba Diop FC 1-1





Dimanche 17 décembre :





Stade Caroline Faye







16 h 30 : Keur Madior / Amitié FC







Stade Ngalandou Diouf







AJEL de Rufisque / RS Yoff 0-0







Lundi 18 décembre





Stade Alassane Djigo







16 h 30: Niarry Tally / CNEPS Excellence