Ligue 2 : Oslo se rapproche de Wally Daan, Ajel cale à Mbour, NGB et RS Yoff se neutralisent

Oslo FA a réduit l’écart lors de la deuxième journée de Ligue 2 en s’imposant chez le leader Wally Daan. Le Ndiambour s’est fait surpendre (0-1) par la lanterne rouge Demba Diop FC.



Wally Daan FC (30 points) reste leader, mais battu (2-0) chez son dauphin Oslo FA (2e, 29 pts). C'est la deuxième défaite des Thiessois cette saison.



Les spectateurs du stade des Parcelles assainies ont également vu 4 buts (2-2) dans le duel des pro- mus entre Niary Tally-Grand Dakar- Biscuiterie (NGB) et RS Yoff (8e, 23 pts), dimanche. Les Galactiques ont égalisé à deux reprises par Oumar Codé Diatta et Mansour Cissé.



Ndiambour (10e, 18 pts) a été surpris à domicile (0-1) par Demba Diop FC (14ème, 12 pts), qui reste malgré tout lanterne rouge. C'est Khadim Bamba Diouf qui a inscrit l'unique but.



DUC (12e, 15 pts-8) affrontait Thiès FC (13e, 13 pts) dans un duel de mal classés (1-1). Almamy Matheuw Fall a ouvert le score en seconde période les Étudiants, qui ont été rejoints par les Thiessois sur un but de Cheikh Mbaye.



AJEL cale à Mbour



Le podium est complété par AJEL de Rufisque (3e, 25 pts), qui a ramené un point de Mbour. Keur Madior FC (11e, 16 pts) a mené deux fois au score grâce à Alioune Thiakala Tine et Cheikhouna Thioub. Les visiteurs sont revenus à chaque fois, respectivement par Ousmane Seck et Malick Ndiaye Dieng.



AJEL ralentit, mais CNEPS perd davantage du terrain, en s'inclinant à domicile (0-1) contre HLM de Dakar. Un but d'Ousmane Sambou a permis aux Dakarois (6èmes, 23 pts) de passer devant CNEPS (7ème, 23 pts).



Dans la course pour la montée dans l'élite, Amitié FC (4e, 24 pts+5) a été neutralisé (2-2) par I'AS Douane (5e, 24 pts+2). Menés 2-0 après seulement 10 minutes de jeu, Richard Sagna et Mor Talla Thiam ont égalisé pour les Gabelous. Les hommes du coach Ibrahima René Diouf, réduits à dix, ont même manqué un penalty qui leur aurait permis de réaliser un exploit à Thiès. Amitié FC a marqué par Sidiki Sano et Cheikh Oumar Diallo.