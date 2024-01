Ligue 2 : Wally Daan titille le leader CNEPS, DUC bat Niary Tally

Vainqueur de l'un des deux derbys de la Capitale du Rail aux dépens d'Amitié FC avec le leader (1-0) dimanche, Wally Daan est désormais à égalité de points (23) avec CNEPS, neutralisé (0-0) par Thiès FC à l'issue de la Ligue 2.



À une journée de la fin de la phase aller de la Ligue 2, le sus- pense demeure entier pour le titre de champion à mi-parcours.



Le leader CNEPS aurait pu prendre une sérieuse option pour ce titre honorifique, s'il s'était imposé samedi face à Thiès FC. Mais ce dernier l'a contraint au nul blanc.



Wally Daan en a profité pour mettre la pression sur le leader en battant Amitié FC (1-0) dimanche, grâce à ce but décisif signé Rodrigue Manga. Ce 6ème succès a permis Wally Daan de titiller CNEPS avec le même nombre de points (23). Toutefois, CNEPS conserve toujours son fauteuil à la faveur d'un meilleur goal-average (+9 contre +4).



Oslo (3e 20 pts), qui est à trois unités de ces deux clubs thiessois, est allé battre Keur Madior (3-1), avec des réalisations de Pape Malick Sall, Ousmane Diassy et Pape Sibory Wane, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Trois points séparent également Oslo de ses deux poursuivants immédiats : Amitié FC (17 pts+5) et Ndiambour (17 pts+1). Le club fanion de Louga a réalisé une bonne opération à Rufisque sur AJEL (2-1).



Opposé à Niary Tally, Dakar Université Club est sorti victorieux de cette rencontre (2-1). Grâce à ce quatrième succès, le club estudiantin s’éloigne ainsi de la zone rouge (10e, 15 pts).