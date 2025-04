Ligue 2 française : Abdallah Ndour met un terme à sa carrière

Abdallah Ndour n'est plus un footballeur professionnel, a annoncé nos confrères du Télégramme. Victime de problèmes physiques à répétition, le latéral gauche de 31 ans, qui évoluait à Guingamp depuis un an et demi, a été déclaré inapte par l'assurance maladie et a résilié son contrat avec le club breton.



Victime d'une fracture de fatigue à la malléole en octobre 2023, l'ancien défenseur du Racing (2014-2020) et du FC Sochaux (2020-2023) n'a jamais réussi à revenir à 100%, malgré cinq matchs disputés cette saison avec l'En Avant Guingamp.