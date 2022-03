Ligue 2 sénégalaise : Wally Daan perd son invincibilité, Thiès FC quitte la zone rouge

Wally Daan (1er, 25 pts) ne bouclera pas la phase aller de la Ligue 2 invaincu. Le promu avait disputé 11 matchs dans défaite (7 victoires, 4 nuls). Mais lors du derby de la région de Thiès, Wally Daan a courbé l’échine face à Thiès FC (2-1), mais reste tout de même leader devant Stade de Mbour (2ème, 23 pts).



Demba Diop en pleine forme

Demba Diop (4ème, 18 pts) respire la forme. Après avoir étrillé Keur Madior (3-0, 10ème journée), puis surclassé le promu Oslo FA (3-1, 11ème journée), le club mbourois a aligné une 3ème victoire de rang, en s’imposant dimanche en déplacement au stade Maniang Soumaré, s’offrant le derby de la région de Thiès face à Amitié FC.



Thiès FC quitte la Zone rouge

Après avoir surclassé Renaissance (2-3), Thiès FC (12ème, 12 pts) a enchaîné un second exploit en championnat, en s’offrant le derby de Thiès face au leader Wally Daan (2-1), dimanche, au stade Maniang Soumaré. Avec cette 2ème victoire d’affilée, le club thiessois quitte la zone interdite en se positionnant au 12ème rang.



Lansana Mansaly 2ème meilleur buteur de la Ligue 2

Pape Lansana Mansaly a retrouvé son efficacité en marquant le 2ème but victorieux de la Sonacos (3ème, 19 pts) face à Oslo FA (2-1), samedi, au stade Amadou Barry. Avec 5 buts au compteur, Mansaly devient le 2ème meilleur buteur de Ligue 2 et talonne Alassane Ndiaye de la Renaissance, actuel meilleur buteur avec 6 réalisations.