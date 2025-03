Ligue Europa : Les affiches des quarts de finale dévoilées, Lyon affrontera Manchester United, Tottenham face à Francfort

On connaît officiellement les affiches des quarts de finale de la Ligue Europa. En démonstration face au FCSB, l’OL défiera donc Manchester United, tombeur de la Real Sociedad ce jeudi soir.



Outre ce choc, Bodo Glimt sera de son côté opposé à la Lazio Rome, accrochée par Plzen lors du match retour. Après sa victoire contre l’AZ Alkmaar, Tottenham défiera Francfort, qui n’a fait qu’une bouchée de l’Ajax un peu plus tôt dans la soirée.



Enfin, Bilbao, renversant contre la Roma, sera opposé aux Glasgow Rangers, tombeurs du Fenerbahçe de José Mourinho. Pour rappel, les quarts de finale d’Europa League se dérouleront le jeudi 10 avril, pour les matches-aller, et le jeudi 17 avril, pour les matches-retour, soit la même semaine que les quarts de finale de la Ligue des Champions.



Les affiches des quarts de finale



Olympique Lyonnais - Manchester United



Bodo Glimt - Lazio Rome



Tottenham - Francfort



Glasgow Rangers – Bilbao





Avec Footmercato