Ligue Europa : Manchester United explose la Real Sociedad, Tottenham se balade, l'AC Milan cale, le Bayer se fait surprendre

Pour la première salve des 16es de finale allers de Ligue Europa de ce jeudi, Manchester United a balayé la Real Sociedad, les Young Boys de Berne ont surpris le Bayer Leverkusen, Tottenham s'est baladé contre Wolfsberger et l'AC Milan a concédé le nul à Belgrade. Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont brillé avec Manchester United.



Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa faisait son retour ce jeudi avec les seizièmes de finale allers et quelques belles affiches au programme. Manchester United et la Real Sociedad étaient opposés sur la pelouse du Juventus Stadium à Turin en raison des règles sanitaires en vigueur liées à la pandémie de Covid-19. Quelques instants après une grosse occasion manquée par Marcus Rashford, les Reds Devils ouvraient le score. Bruno Fernandes, bien lancé par l’Anglais, profitait d’une mésentente dans la défense basque (27e). Le Portugais s'offrait ensuite un doublé en début de seconde période, sur une déviation du Gallois Daniel James (57e).



Rashford, lancé par Fred (64e), et James, sur une ouverture d'Éric Bailly (90e), aggravaient encore le score. Succès tranquille pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer (0-4). Tottenham, de son côté, s'offrait une promenade de santé en Hongrie face à Wolfsberger (1-4). Gareth Bale adressait un caviar depuis le côté gauche pour la tête de Heung-min Son qui mettait les Spurs sur le chemin du succès (13e). Le Gallois, quelques minutes plus tard, effaçait son défenseur d’un dribble derrière son pied d’appui dans la surface avant d’ajuster le portier autrichien (29e). Lucas s’offrait ensuite un numéro de soliste dans le cœur de la défense adverse pour enfoncer un peu plus le clou (34e). Michael Liendl réduisait le score sur penalty au cours du second acte (55e), tandis que Carlos Vinicius parachevait la victoire des siens (85e).



Milan repris, le Bayer surpris

Leicester, l'autre représentant anglais en lice, ne pouvait faire mieux qu'un nul chez le Slavia Prague (0-0). De son côté, l'AC Milan, en déplacement à Belgrade, sur la pelouse de l'Étoile Rouge, démarrait plutôt bien. Les Rossoneri, après un but refusé à Théo Hernandez pour une main en début de match (12e), débloquaient la situation peu avant la pause grâce à un c. s. c. de Radovan Pankov sur un centre dangereux venu de la droite (42e). Mais au retour des vestiaires, les Lombards concédaient un penalty et le Gabonais Guelor Kanga égalisait (53e). Le Français Hernandez obtenait et transformait un penalty pour redonner l'avantage aux Transalpins (60e). C'était sans compter sur l'égalisation de Milan Pavkov dans les arrêts de jeu (90e +3). Score final (2-2).



Le Bayer Leverkusen se faisait surprendre à Berne. Les Young Boys, tranchants offensivement, inscrivaient trois buts en première période. Les Allemands leur répondaient en revenant au score, grâce notamment à un but de Moussa Diaby entré en jeu. Mais Jordan Siebatcheu, auteur d'un doublé, offrait la victoire aux Suisses sur le gong (4-3). L'Olympiakos, grâce à ses anciens de Ligue 1 Yann M'Vila (37e) et Youssef El-Arabi (45e +2) buteurs ainsi que Mathieu Valbuena passeur, l'emportait non sans difficulté contre le PSV Eindhoven (4-2). L'AS Roma profitait de buts d'Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan pour ramener un précieux succès de sa visite à Braga (0-2). Le Dinamo Zagreb l'emportait lui à Krasnodar après un match riche en buts (2-3).