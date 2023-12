Ligue Europa : Toulouse se qualifie pour les barrages, Rennes rate la première place de peu

Le TFC poursuit son aventure européenne en terminant à la deuxième place de son groupe, après sa victoire sur la pelouse de Linz. Battu par Villarreal au bout du suspense, Rennes a perdu la première place et sera aussi en barrages.



En s’imposant jeudi soir sur la pelouse des Autrichiens du Lask Linz (2-1) les Toulousains ont assuré leur billet pour le barrage d’accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa où ils seront opposés, en février prochain, à une équipe ayant terminé troisième de son groupe en Ligue des Champions.



En perdition en Ligue 1, où ils restent sur huit matchs sans succès (4 nuls et 4 défaites), les Toulousains sont bien plus à l’aise sur la scène européenne et confirment ce paradoxe en terminant à la deuxième place de leur poule derrière les Anglais de Liverpool.



C’est la première fois de leur histoire que les Toulousains franchissent la phase de poule d’une compétition continentale et la suite de leur aventure s’écrira donc le 15 et le 22 février 2024 face à une équipe reversée de la C1.



Parmi leurs potentiels futurs adversaires de ce barrage d’accession aux huitièmes de finale de la C3 figurent notamment les Italiens de l’AC Milan, les Portugais de Benfica, les Hollandais de Feyenoord ou encore les Turcs de Galatasaray. Le TFC sera fixé lundi 18 à l’issue du tirage au sort effectué à Nyon (Suisse).



Ce sera le même chemin pour Rennes. Face à un Villarreal roublard et discipliné qui les a dominés (3-2), les Bretons ont affiché trop de manques et ont lâché la première place du groupe. Malgré deux superbes égalisations par Lorenz Assignon (1-1, 37e) et Ludovic Blas (2-2, 79e) et un but annulé pour hors-jeu dans le temps additionnel, les Espagnols disputeront les huitièmes de finale de la compétition grâce à Gerard Moreno sur pénalty (0-1, 36e), Ilias Akhomach (1-2, 63e) et un but d’école de Daniel Parejo (2-3, 80e).





Avec AFP