Ligue Europa : le Barça se contente du nul contre Naples, les Rangers corrigent le BvB

Le trio ne tardait pas à se mettre en évidence avec un ballon égaré, récupéré par le Gabonais et permettant à Pedri de manquer une première belle opportunité (5e). C'est ensuite Nico qui testait les gants de Meret d'un angle fermé (14e). Osimhen répondait rapidement, échouant à son tour face à la sortie de Ter Stegen façon hockeyeur (22e). En ce début de partie plaisant et animé, un premier tournant intervenait à la demi-heure de jeu. Dans la même minute, Ferran Torres manquait une énorme situation qu'exploitait in fine le Napoli. Sur la relance suivante, Elmas et Zielinski se jouaient de Jordi Alba pour aboutir en deux temps à l'ouverture du score du Polonais (0-1, 28e).

Le Barça s'en sort grâce à un penalty généreux

Surpris, les Catalans mirent un peu de temps à retrouver leurs esprits. Il fallait même attendre la seconde période pour les voir à l'abordage de la surface adverse, et même obtenir un penalty très généreux consécutif à une main de Jesus sur un centre de Traoré. Torres égalisait (1-1, 59e) et c'est tout le Barça qui paraissait requinqué. Aubameyang se procurait une situation (63e) puis les entrées de Dembélé, sifflé, et Busquets apportaient une énergie nouvelle. Le Français notamment déclenchait sur son aile mais ni Ferran Torres (87e, 90e+2) ni De Jong (90e) ne parvenaient à conclure les offrandes de l'ailier, alors que la défense repoussait miraculeusement son énième ballon chaud (89e). Le Barça se contentera de ce nul 1-1 à l'aller.

Trois autres matchs avaient lieu en parallèle avec notamment une invraisemblable victoire des Glasgow Rangers sur la pelouse du Borussia Dortmund 4-2. Sans Erling Haaland, toujours blessé, les Allemands ont vite pris le bouillon. Des buts signés Tarvernier (38e), Lundstram (49e) et un doublé de Morelos (41e, 55e) ont mis les Ecossais en bonne position pour le retour. Bellingham (51e) puis Guerreiro (82e) ont tout de même réduit l'écart mais ça n'a pas suffi pour mettre fin à la soirée cauchemar du BvB. Enfin, le Betis est venu à bout du Zenith en Russie 3-2, tandis que plus au sud, le Sheriff Tiraspol a battu Braga 2-0.

Les résultats des 16es de finale aller (matchs de 18h45) :

FC Barcelone 1 - 1 Naples : F. Torres (sp 58e) ; Zielinski (29e)

Borussia Dortmund 2 - 4 Glasgow Rangers : Bellingham (51e), Guerreiro (82e) ; Tavernier (sp 38e), Morelos (41e, 55e), Lundstram (49e)

Zenith Saint-Pétersbourg 2 - 3 Betis : Dzyuba (25e), Malcom (28e) ; Rodriguez (8e), Willian José (18e), Guardado (41e)

Sheriff Tiraspol 2 - 0 Braga : Thill (sp 43e), Traoré (83e)

Le Zenith avant donné un petit avant-goût chambreur. Non, ce n'est pas la fameuse musique de la Ligue des Champions qui a guidé l'entrée des joueurs sur la pelouse du Nou Camp ce jeudi soir. Pour la première fois depuis la saison 2003/2004, le Barça disputait la Ligue Europa avec un 16e de finale (ou barrage) face à Naples. Cette affiche mine de rien sentait un petit parfum de C1 entre deux équipes habituées à la disputer. Les Culés profitaient de cette affiche pour sortir leurs nouvelles recrues, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré sur le front de l'attaque.