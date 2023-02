Ligue Europa : le tirage complet des huitièmes de finale

Après les barrages de la Ligue Europa qui ont rendu leur verdict jeudi, place désormais aux huitièmes de finale. Aucun club français n’est qualifié pour les huitièmes de finale.





Arsenal affrontera le Sporting Portugal, qui avait croisé la route de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Idem pour la Juventus qui a hérité de Fribourg. Spécialiste de la compétition, Séville défiera les Turcs de Fenerbahçe, tandis que Nabil Fekir et le Betis se mesureront à Manchester United. Les huitièmes de finale se joueront les 9 et 16 mars prochains.



Affiche des huitièmes de finale :

Union Berlin-Union Saint-Gilloise

Séville FC-Fenerbahçe

Juventus-Fribourg

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Sporting Portugal-Arsenal

Manchester United-Betis

AS Roma-Real Sociedad

Shakhtar Donetsk-Feyenoord