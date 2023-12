Ligue Europa : objectif 8es pour l'OM et Rennes, Rome en danger

L’Europa League 2023- 2024 joue sa 6e et dernière journée de la phase de poules avec encore 5 places à pourvoir pour la qualification directe en 8es de finale. Seules trois équipes sont déjà assurées de terminer en tête : Atlanta, Liverpool, et Leverkusen.



Toutes les autres devront batailler ce jeudi pour décrocher une qualification directe en huitièmes et échapper aux barrages notamment West Ham, Marseille, Rennes, AS Rome.



Groupe A : West Ham en pole



West Ham et Fribourg, leaders à égalité (12 pts), s'affrontent dans une confrontation directe dont le vainqueur se qualifie. En cas de match nul, West Ham se qualifie à a faveur de sa victoire en Allemagne (1-2).





Groupe H:



Groupe B : Finale Brighton / Marseille

Le vainqueur de Brighton (2e, 10 pts) /Marseille (1er, 11 pts) se qualifie. Les Français passent s'ils prennent un point.



Groupe C : Le Betis a son destin en main



Le Betis Séville (1er, 9 pts) ne doit pas perdre pour se qualifier face Lux Glasgow Rangers (2e, 8 pts), qui doivent impérativement s'imposer en Espagne.



Groupe D : Atalanta déjà en 8es



Les Italiens de l'Atalanta Bergame sont déjà qualifiés avant leur déplacement chez la lanterne rouge polonaise de Rakow.



Gr. E : Les Reds pour soigner l'attaque



Liverpool, qualifié, se rend en Belgique contre Saint-Gilloise pour soigner son statut de meilleure attaque de la phase de poules avec 16 réalisations. A l'aller, les Reds s'étaient imposés 2-0.



Groupe F : Rennes, ne pas perdre



Rennes (1er, 12 pts) ne doit pas perdre contre Villarreal (2e, 9 pts) pour se qualifier. À l'aller, les Espagnols s'étaient imposés 1-0.



Groupe G : le Slavia, un pied et trois orteils en 8es



Les Tchèques du Slavia Prague (1er, 12 pts) doivent prendre au moins un point face aux Suisses du Servette pour se qualifier, quel que soit le match de leur dauphin de l’AS Rome (3e, 10 pts). Pour se qualifier, les Italiens doivent gagner et espérer que les Tchèques soient battus à domicile.



Groupe H : Leverkusen pour le 6/6



Leverkusen, leader qualifié (1er, 15 pts), veut aligner une sixième victoire face à Molde, pour réaliser la meilleure performance en phase de poules.





Programme 6e journée





Jeudi 14 décembre 2023



Groupe A



20h00 West Ham (ENG) / Fribourg (GER)



20h00 Olympiakos (GRE) / Backa Topola (SRB)



Groupe B



20h00 Brighton (ENG) / Marseille (FRA)



20h00 Ajax (NED) / AEK Athènes (GRE)



Groupe C



20h00 Betis (ESP) / Rangers (SCO)



20h00 Sparta Prague (CZE) / Limas- sol (CHY)



Groupe D



20h00 Sporting (POR)/Sturm Graz (AUT)



20h00 Rakow (POL) / Atalanta (ITA)



Groupe E



17h45 LASK (AUT)/Toulouse (FRA)



17h45 Saint-Gilloise (BEL) / Liver- pool (ENG)



Groupe F



17h45 Rennes (FRA) / Villarreal (ESP)



17h45 Panathinaikos (GRE) / Mac- cabi (ISR)



Groupe G



17h45 Slavia Prague (CZE) / Ser- vette (SUI)



17h45 AS Rome (ITA) / Sheriff (MOL)



Groupe H



17h45 Leverkusen (GER) / Molde (NOR)



17h45 Qarabag (AZE) / Hacken (SWE)





Avec Stades