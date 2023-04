Ligue Europa : suspense à tous les étages

Aucune équipe n’a réussi à se détacher lors des quarts de finale aller de la Ligue Europa. L’enjeu sera énorme, ce jeudi, au retour. Manchester United, accroché à domicile par le FC Séville, est sur un fil.



Manchester United se rend chez le spécialiste de la Ligue Europa, le Séville FC de Jesus Navas, ce jeudi pour l’affiche des quarts de finale retour, rendus indécis par des performances serrées lors des matches aller.



Personne n’a pris le large ou creusé un écart insurmontable, la semaine dernière, et l’identité des quatre futurs demi-finalistes, amenés à s’affronter les 13 et 20 avril, reste floue.



Deux représentants italiens dans le dernier carré ?



Les Red Devils et les Sevillistas ont buté l’un sur l’autre (2-2), comme le Bayer Leverkusen et l’Union St-Gilloise (1-1). La Juventus Turin a fait céder le Sporting (1-0) et le Feyenoord Rotterdam, vainqueur de l’AS Rome (1-0), n’est pas à l’abri non plus d’un renversement.



À Old Trafford, les Mancuniens ont dilapidé deux buts d’avance en fin de rencontre et les voilà bien moins sûrs de leurs forces avant d’entrer dans le stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Ils s’y présentent sans Lisandro Martinez et Raphaël Varane, blessés, ni Bruno Fernandes qui est suspendu.



En revanche, la présence de Marcus Rashford, annoncé forfait « plusieurs matches » la semaine passée par l’entraîneur Erik ten Hag, est finalement envisageable car l’attaquant aux 28 buts, est de retour à l’entraînement.



Sans sa charnière centrale Martinez-Varane, une des plus régulières de Premier League, le technicien néerlandais relancera probablement Harry Maguire et Victor Lindelöf, pour espérer résister aux assauts andalous. Le vainqueur affrontera au tour suivant la Juventus ou le Sporting.





Les Turinois doivent préserver leur court avantage, à l’extérieur et avec une forte pression : repoussés hors du Top 4 en Serie A en raison de leurs 15 points de pénalité pour fraudes comptables présumées, ils savent qu’un titre en Ligue Europa est le chemin le plus court pour attraper la Ligue des champions la saison prochaine.



L’Italie peut placer deux représentants dans le dernier carré de la C3 puisque l’AS Rome reste en course, malgré la défaite subie jeudi dernier à Rotterdam. Au stadio Olimpico, les joueurs de José Mourinho sont tout à fait capables de renverser Feyernoord.



Programme ¼ de finale retour



jeudi 20 avril 2023

19h00 AS Rome / Feyenoord

19h00 Sporting / Juventus

19h00 Séville / Man United

19h00 Saint-Gilloise / Leverkusen