Ligue des Champions AFC 2 : Sadio Mané buteur lors du festival offensif d’Al Nassr (5-0)

Sadio Mané poursuit sur sa lancée ! Déjà élu Homme du match lors de la dernière rencontre d’Al Nassr en championnat, l’attaquant sénégalais s’est de nouveau illustré en Ligue des Champions de l’AFC 2.
Son club a largement dominé Istiqlol Douchanbé (5-0) lors de la première journée, un succès auquel il a contribué en signant le cinquième et dernier but de la soirée.
