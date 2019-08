Ligue des Champions -Djiby Fall, coach Génération Foot: « Nous sommes très optimistes pour la victoire »

L’entraîneur de Génération Foot Djiby Fall s’est dit « très optimiste » concernant l’issue du match devant opposer son équipe aux Libériens de LPRC Oilers, ce samedi au stade Lat Dior de Thiès, pour le compte de la manche retour des préliminaires de la Ligue des Champions, après avoir perdu 1-0 à aller.

« Nous sommes très optimistes pour la victoire », a dit Djiby Fall, lors d’une conférence de presse à la veille de la rencontre, au Stade Lat-Dior, dont il a salué la qualité de la pelouse. « Il n’y a pas de calcul, ce qui est impératif, c’est la victoire (et) nous travaillons pour la victoire ».



« Demain (ndrl aujourd’hui), on a obligation de résultat », a-t-il martelé, estimant qu’avec le soutien du public thiéssois et sénégalais de manière générale, le club champion du Sénégal atteindra son but, celui de se qualifier en marquant « le maximum possible de buts, sans (en) prendre. Nous allons aborder le match avec beaucoup de sérénité et de confiance », annonce-t-il, se disant rassuré par l’état de forme de ses joueurs.



Selon Djiby Fall, si les joueurs arrivent à « rectifier le tir » par rapport au match aller qui a été « bien évalué », ils pourront remporter la victoire. Il a dit que son équipe avait « bien géré la première période » de la manche aller, avant de prendre un but en deuxième mi-temps. Jugeant « insuffisants » les huit matchs de préparation de Génération Foot, dont quatre contre l’équipe nationale locale, il relève que l’équipe « va faire avec ».