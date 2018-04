Ligue des Champions : Liverpool-Roma, les compos probables

Chez les Reds, Matip, Can et Lallana sont blessés. L'entraîneur Jürgen Klopp devrait aligner le même onze que lors du quart de finale aller contre Manchester City (3-0), avec Henderson, qui était suspendu au retour, et son trio Salah-Firmino-Mané en attaque. Côté romain, Eusebio Di Francesco est privé de Defrel et Karsdorp, blessés. Voici les compositions probables des deux équipes. Liverpool : Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané. AS Rome : Alisson - Manolas, Fazio, Juan Jesus - Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov - Under, Dzeko, Nainggolan.