Ligue des Champions : Roma-Barça, les compos probables

Vainqueurs 4-1 à l'aller, les Barcelonais se rendent en Italie sans Digne, blessé, et Coutinho, non qualifié. Resté sur le banc au Camp Nou, le Français Dembélé est pressenti titulaire au Stadio Olimpico. Côté romain, Eusebio Di Francesco devrait titulariser El-Shaarawy et Schick en attaque, notamment en raison de l'absence de Perotti, titulaire à l'aller. A noter que Gonalons n'a pas été convoqué. Voici les compositions probables des deux équipes.



AS Rome : Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Nainggolan, De Rossi, Pellegrini - Schick, Dzeko, El-Shaarawy.



FC Barcelone : Ter Stegen - S. Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Dembélé, Messi, Suarez.