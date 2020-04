Ligue des Champions: la finale disputée le 29 août ?

Pour retrouver trace d'une rencontre de Ligue des Champions, il faut remonter à la mi-mars et la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la compétition. Depuis, la crise du coronavirus a poussé les populations au confinement et toutes les compétitions sont à l'arrêt sur le Vieux Continent. Pourtant, l'UEFA ne voudrait pas annuler la campagne européenne en cours. Selon les informations du Telegraph ce jeudi, l'institution tutélaire du football européen aurait même établi un plan pour terminer sa saison...



Pour la prochaine étape de la compétition, les quarts de finale, l'UEFA penserait selon le quotidien anglais aux 28 et 29 juillet prochain, alors que les championnats risquent -en cas de reprise- de ne pas être terminés. Pour ce qui est de la finale, à Istanbul, elle devrait se disputer le 29 août prochain, alors que la finale d'Europa League devrait se tenir le 26 août.