Ligue des Nations: Adama Traoré quitte le regroupement de la Roja

Au Mali, les fans de la sélection nationale de football doivent se frotter les mains et croiser les doigts pour qu’Adama Traoré ne joue pas pour l’équipe d’Espagne mais plutôt pour les Aigles.



Et pour cause, l’attaquant de Wolverhampton a finalement quitté le rassemblement de la Roja. Autrement dit, il ne portera pas le maillot espagnol en match officiel, du moins pour le moment et pourra toujours jouer pour son pays d’origine.



En effet, Traoré avait déjà été forfait en raison d’une blessure après avoir été appelé en novembre dernier par Roberto Moreno. Dans la préliste de Luis Enrique en mars dernier pour des matchs amicaux, le joueur a vu la pandémie du coronavirus tout annuler.



Et comme si le sort s’acharnait sur lui, le voilà qui dit au revoir à ses coéquipiers de la sélection espagnole en raison du coronavirus après avoir été appelé pour la Ligue des Nations.



Testé positif au Covid-19 lundi dernier en Angleterre, Traoré n’a pas pu rejoindre le rassemblement de l’équipe d’Espagne. Il ne le fera qu’après qu’il ait été prouvé qu’il s’agissait d’anticorps. Mais le protocole UEFA exige le retour du joueur dans son club après une telle situation. La Fédération espagnole a donc officialisé samedi soir le départ d’Adama Traoré.



Ainsi donc, pour la 3ème fois, Adama Traoré ne pourra pas honorer sa sélection avec la Roja.



