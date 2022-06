Ligue des Nations: L’Italie corrigée par l’Allemagne (5-2)

Si les Italiens comptaient sur la Ligue des nations pour digérer (un peu) le terrible épisode de la non-qualification pour la Coupe du monde, et partir en vacances avec l'esprit (un peu) plus léger, c'est manqué. Après des résultats jusque-là corrects lors de cette fenêtre de juin, la Nazionale a complètement manqué sa dernière sortie de la saison ce mardi soir, en se faisant écraser par l'Allemagne (5-2) à Mönchengladbach.



La Mannschaft a d'abord ouvert la marque par Kimmich (1-0, 10e), avant que Gündogan 2-0, 45e+4), Müller (3-0, 51e) et Werner d'un doublé en deux minutes (4-0, 68e puis 5-0, 69e) ne corsent l'addition, au grand désespoir de Gianluigi Donnarumma.



Au terme d'une soirée cauchemardesque, la petite lueur d'espoir est venue de Wilfried Gnonto. En sauvant l'honneur dans les dernières minutes (5-1, 78e) malgré une prestation terne, l'invité surprise de Roberto Mancini pour la Ligue des nations a inscrit son tout premier but en sélection, et il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Nazionale à 18 ans et 222 jours. Dans les ultimes secondes, Bastoni a lui aussi marqué, d'une tête sur corner (5-2, 90e+4).