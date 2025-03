Ligue des champions (8e de finale aller) : un explosif Real Madrid-Atlético, ce mardi

La phase de championnat et les barrages terminés, place aux 8es de finale de la Ligue des champions avec des affiches plus belles les unes que les autres : Real Madrid-Atlético de Madrid, PSG-Liverpool, Bayern Munich-Bayer Leverkusen ou encore Lille-Dortmund.



Cette semaine, la Ligue des champions passe à la vitesse supérieure. Ce mardi commencent les 8es de finale de la Coupe d'Europe avec des affiches exceptionnelles. Les équipes connaissent désormais le tableau et donc les adversaires potentielles qui pourraient les mener jusqu'à la finale.



La première affiche qui ouvre les huitièmes de finale verra s'opposer le Club Brugge à Aston Villa. Deux clubs qui se sont déjà affrontés lors de la phase de championnat, le 6 novembre dernier. Les Belges s'étaient imposés 1 à 0. Des retrouvailles coup d'envoi à 17h45 GMT.



À 20 heures, le Borussia Dortmund reçoit Lille, au Signal Iduna Park. Lille, seul club français qualifié directement pour les 8es, affronte le finaliste de la précédente édition, mais qui vit une saison difficile en championnat.



À la même heure, un nouveau derby de Madrid attend les fans de football. Le Real reçoit au Santiago Bernabéu l'Atlético, deux prétendants au titre de champion en Espagne. Cette saison, les confrontations entre les deux équipes ont accouché de deux matchs nuls (1-1).



Dans le même temps, Arsenal se déplace sur la pelouse du PSV Eindhoven. Les Néerlandais, tombeur de la Juventus lors des barrages, espèrent renouveler l'exploit face à un Arsenal en difficulté lors des précédentes rencontres et distancé en championnat.



Mercredi 5 mars

À 17h45, ce mercredi, le leader du championnat italien, l'Inter Milan, se déplace sur la pelouse du Feyenoord. Si les Nerazzurri ont terminé quatrième de la phase de Championnat, les Néerlandais sont galvanisés par leur victoire sur l'autre club milanais, l'AC Milan, lors des barrages.



Ce même jour, le deuxième club français, le Paris Saint-Germain, reçoit le club qui a fini en tête de la phase de championnat : Liverpool. Le club anglais survole la Premier League et compte 13 points d'avance sur Arsenal. Une rencontre qui verra Salah et Dembélé, les deux hommes les plus en forme en 2025



Toujours à 20 heures, le Benfica Lisbonne recevra le FC Barcelone. Une affiche qui sera également des retrouvailles entre les deux clubs, qui se sont déjà affrontés cette année. Une rencontre spectaculaire qui avait vu les Barcelonais s'imposer 5 à 4 à l'Estadio da Luz.



Enfin, dernière affiche, le Bayern Munich, leader de la Bundesliga, accueillera le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne en titre. Depuis 2023, les hommes de Xabi Alonso n'ont jamais perdu contre les Munichois (trois victoires et deux nuls). Un défi donc attend les joueurs de Vincent Kompany.







Programme 8e aller:



Mardi:

(17h45) Club Bruges (BEL) - Aston Villa (ENG)

(20h00) Real Madrid (ESP) - Atlético Madrid (ESP)

PSV Eindhoven (NED) - Arsenal (ENG)

Dortmund (GER) - Lille (FRA)



Mercredi:

(17h45) Feyenoord Rotterdam (NED) - Inter Milan (ITA)

(20h00) Paris SG (FRA) - Liverpool (ENG)

Bayern Munich (GER) - Bayer Leverkusen (GER)

Benfica Lisbonne (POR) - FC Barcelone (ESP)