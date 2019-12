Ligue des champions CAF: Mazembe et l’Etoile du Sahel solides à l’extérieur

La 2ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions CAF, débutée vendredi, s’est achevée ce samedi 7 décembre avec les cinq rencontres restantes. La veille, l’Espérance de Tunis l’a emporté à domicile, tout comme Al Ahly. Le Raja Casablanca, lui, s’est imposé à l’extérieur. Dans les matches de samedi, la fortune a souri davantage aux équipes qui jouaient loin de chez elles.



Muleka sublime le TP Mazembe, Bencharki voit double



Séduisant lors de la 1ère journée contre Zamalek (3-0), le Tout Puissant Mazembe passait un test en se mesurant à Zesco United à Ndola. La réussite est au rendez-vous pour le fleuron du football de RDC avec cette victoire glanée avec la manière (2-1). Jackson Muleka a été exceptionnel. L’attaquant a ouvert le score d’une frappe aussi inattendue que splendide depuis un angle fermé (10e). Le ballon s’est logé sous la barre transversale. Muleka a doublé la mise d’une frappe enroulée aussi magnifique, depuis l’extérieur de la surface (63e). Le gardien de Zesco, lobé, n’a rien pu faire. D’un tir en pivot, Winston Kalengo a sauvé l’honneur des Zambiens (67e).



Dans l’autre match du groupe A, le Zamalek a rebondi en battant, à domicile, Primeiro de Agosto (2-0). Une victoire qui porte le signe d’Achraf Bencharki. L’attaquant marocain a inscrit un doublé. L’international a ouvert le score en concluant un très bon mouvement collectif (16e). Il a ensuite fait le break en seconde période d’une belle demi-volée depuis l’entrée de la surface de réparation (68e). Un bon premier match de Ligue des champions CAF pour le nouvel entraîneur de Zamalek, Patrice Carteron, déjà victorieux jeudi en Coupe d’Egypte contre El Sharqiya Zagagig (3-1).



L’Etoile du Sahel intraitable



Le groupe B est dominé par l’Etoile du Sahel après deux journées. Si les Tunisiens s’étaient contentés d’une victoire 1-0 face à Al Ahly le week-end dernier, ils ont été bien plus efficaces pour leur deuxième sortie, à l’extérieur cette fois, contre le FC Platinium (3-0). De la tête, Karim Aribi a ouvert le score (23e). L’attaquant n’a eu besoin que d’une quarantaine de secondes après la pause pour inscrire son deuxième but personnel (46e). Le club zimbabwéen a essayé de réagir mais il a manqué de justesse, touchant notamment une fois la barre. Dans le temps additionnel, Hazem Haj Hassen a clôt la marque (90+1e).



Dans l’autre match du groupe, vendredi, Al Ahly a battu Al-Hilal (2-1).



Mamelodi seul en tête du groupe C



Pas de vainqueurs dans le groupe C dans cette deuxième journée. Et peu de buts par la même occasion. Lourdement battus par le Mamelodi Sundowns il y a une semaine (3-0), les Angolais de Petro de Luanda n’ont pas réussi à garder leur cage inviolée face à l’USM Alger. Zakaria Benchaa a ouvert le score pour les visiteurs d’une tête puissante (54e). Mais Petro de Luanda s’est rebellé et a recollé peu après grâce à un nouveau but de la tête, signé du Brésilien Tony Ribeiro (64e). L’USMA a ensuite beaucoup subi mais a conservé le point du nul (1-1).



Pas de but, donc, entre le Wydad Casablanca et le Mamelodi Sundowns, malgré quelques occasions de part et d’autre en première période. Le second acte a été bien plus ennuyeux par contre. Le WAC, finaliste de la Ligue des champions il y a quelques mois, peine à décoller avec ce deuxième match nul (0-0) qui fait suite à celui concéder sur le terrain de l’USM Alger (1-1).