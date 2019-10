Ligue des champions : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly retrouvent leur ex ce mercredi

Kalidou Koulibaly (Naples) et Sadio Mané (Liverpool) se sont affrontés lors de la première journée de la Ligue européenne des champions. Une rencontre qui s’était soldée par la victoire du club du défenseur sénégalais, Naples, devant celui de l’attaquant des Lions, Liverpool sur la marque de 2-0. Pour la deuxième journée, ce mercredi, les deux joueurs retrouvent leur ancienne formation.



Koulibaly et Naples se déplacent sur la pelouse de Genk (Belgique). Un club qui a révélé le défenseur avant son arrivée en Italie. Les Napolitains sont à la recherche d’une seconde victoire pour garder la première place du groupe E.



Les Reds, quant à eux, reçoivent Salzbourg, un club où Sadio Mané a passé trois saisons avant de découvrir la Premier League. Mais l’attaquant des Lions doit rebondir pour permettre aux champions en titre de se relancer dans la course.