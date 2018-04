Ligue des champions : Sadio Mané et Liverpool en demi-finale

Liverpool et Sadio Mané ont éliminé ce mardi Manchester City de la Ligue des champions. Après avoir gagné 3-0 à domicile, Liverpool s'est imposé 2-1 sur le terrain de Manchester City, grâce à des buts de Salah et de Firminho. Les Reds sont dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis dix ans. Sadio Mané va jouer sa première demi-finale de Ligue des champions



Manchester City enchaîne une troisième défaire consécutive, après le revers du match aller mercredi dernier et la gifle contre Manchester United samedi en Premier League.