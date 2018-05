Ligue des champions: Sadio Mané marque son 9ème but et égale le record de Dame Ndoye

L’attaquant international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, à l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue des champions face à l’AS Rome ce mercredi, a marqué son 9ème but de la C1. Il égale ainsi Dame Ndoye qui détenait seul le record du nombre de but inscrit par un Sénégalais en Ligue des champions.



Dans cette demi-finale le Sénégalais à montrer les siens la bonne voie de la finale en inscrivant le premier but de la demi-finale retour dès la 9ème minute de jeu. Mais, les romains réussiront à remporter la partie sur la marque de (4-2). Le « Lions » de Liverpool a l’occasion de dépasser Dame Ndoye lors de la finale contre le Réal Madrid le 26 mai prochain en Ukraine.