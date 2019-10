Ligue des champions : Sadio et les Reds se régalent à Genk

Ce soir, Liverpool démontre encore sa puissance avec son trio magique qui s'est bien illustré pour cette troisième journée de la ligue des champions. Ils ont emporté facilement face au FC Genk (1-4). Sadio Mané, Salah et Chamberlain sont les buteurs tandis que Odey a inscrit un but pour les siens. Les hommes de Jurgen Klopp restent deuxième derrière le Napoli.



Mané également s'est encore illustré en concluant un mouvement magnifique, parti de Firmino, pour Salah, qui décale son coéquipier dans la profondeur... Mané pique son ballon face au gardien, pour signer le troisième but des Reds.