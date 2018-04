Ligue des champions : Sadio rejoint Niang et pourchasse Dame Ndoye

Sadio Mané a égalé l’ancien marseillais, Mamadou Niang sur le nombre de but inscrit par un Sénégalais en Ligue des champions. Avec son but à la 56e minute de jeu ce mardi contre l’AS Roma, lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, le numéro 10 des «Lions » a porté sa totale à 8 buts dans cette compétition et égale ainsi l’ancien attaquant de pointe de l’Olympique de Marseille Mamadou Niang. Le Red a également la possibilité de battre le record de meilleur buteur sénégalais en Ligue des champions. Record qui est de 9 réalisations et détenu par Dame Ndoye lorsqu’il évoluait avec le club danois Copenhague.



Pour rappel, le trio explosif de Liverpool composé de Mouhamed Salah, Firmino et Sadio Mané a explosé AS Rome ce mardi lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions en inscrivant à eux seuls les 5 buts infligés à la défense romaine.



L’égyptien Mouhamed Salah a ouvert le score à la 35mn avant de doubler la mise à la 45mn. Il a également distillé deux passes décisives à ses compères de l’attaque. Le brésilien, Firmino lui également y est allé de son doublé (61e, 69e). Et le Sénégalais Sadio Mané a porté le score à (3-0) à la 56e, après une belle passe de Salah.