Ligue des champions de la CAF: le Mamelodi et l'AS FAR en quarts, le Raja gagne mais prend la porte

Derniers matches de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF ce dimanche 19 janvier et dernier ticket à distribuer pour les quarts de finale. Il est revenu au Mamelodi Sundowns, malgré la victoire du Raja Casablanca qui n'avait plus vraiment son destin entre les mains. L'AS FAR, de son côté, termine en tête du groupe B.



Le Raja Casablanca l'a emporté, mais le Raja Casablanca est éliminé, voilà la dure loi des phases de groupe. Celle de la Ligue des champions de la CAF a pris fin ce dimanche, avec le dernier billet pour les quarts de finale à distribuer dans le groupe B, où le suspens était intact. Si le FAR Rabat était déjà qualifié mathématiquement et jouait seulement pour savoir s'il allait terminer premier ou deuxième de la poule, le Mamelodi Sundowns et le Raja avaient leur avenir en jeu.



Le calcul était simple, les Casablancais devaient impérativement gagner, sur le score le plus large possible, en espérant une défaite des Sud-Africains. Malheureusement pour les premiers, s'ils l'ont emporté à domicile contre Maniema Union (1-0) grâce à un but sur penalty dans un match pauvre en but mais très animé, le Mamelodi a gratté un match nul sur sa pelouse contre Rabat (1-1), empêchant ainsi des qualifications 100% marocaines dans le groupe B.



Reste que les Sud-Africains ont tout de même vécu un petit coup de chaud avec l'égalisation adverse dans les 10 dernières minutes du match, la fin du scénario aurait pu s'écrire différemment. Du côté des Congolais du Maniema, battus par le Raja donc, c'est un bien triste bilan au terme des six matches de cette phase de groupes, avec aucune victoire au compteur et trois petits points seulement.



(avec RFI)