Ligue des champions : découvrez cette tradition que Sadio Mané a rompue

Sadio Mané a réussi à marquer dans toutes les phases de cette édition de la Ligue des champions, mais l’ancien de Metz n'a pas pu remporter le trophée, comme l'avaient auparavant fait Diego Milito, Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Qui eux avaient remporté le trophée. Le «Lion » sénégalais rompt ainsi cette tradition qui veut que si tu marques dans toutes les phases (Phase de groupe, 1/8e de final, 1/4 de final, demi-finale et Finale) que tu gagnes la compétition, ce que Sadio n’a pas réussi.



À 26 ans, Sadio Mané n’a pas loupé une étape de la compétition. Il a toujours marqué et est entré dans l'honorable club des joueurs l'ayant fait sur une même édition.



Le Sénégalais a ainsi inscrit son premier but au Sánchez Pizjuán face à Séville en match de poule et un doublé face au Spartak de Moscou, aussi en phase de groupe. Puis il a signé un triplé face à Porto en huitièmes, soulevant encore plus les passions des supporters « reds ».

En quarts de finale, Mané s'est chargé d'inscrire le dernier but contre Manchester City à Anfield, un troisième but « red » intervenu à la 31e minute qui est venu saborder les rêves de qualification du club de Guardiola.



En finale, l’ancien de Génération-Foot a inscrit le seul but de son club en égalisant à la suite de l'ouverture du score de Benzema.

Cette prouesse de marquer dans toutes les phases de la compétition en une même édition le place à hauteur de joueurs comme Diego Milito (2009-10), Leo Messi (2010-11) et Cristiano Ronaldo (2013-14).