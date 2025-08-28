Réseau social
Ligue des champions : l’OM tombe dans un groupe relevé avec Liverpool et le Real Madrid
Pour son retour après deux ans d'absence, l'Olympique de Marseille a notamment hérité de Liverpool et du Real Madrid pour la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026.
 
De retour en Ligue des champions après deux saisons d'absence, l'Olympique de Marseille n'a pas hérité d'un tirage clément pour la phase de ligue. Les Olympiens recevront au Vélodrome l'un des favoris Liverpool, ainsi que l'Atalanta, l'Ajax Amsterdam et Newcastle.
                                                           
Et les Marseillais se déplaceront sur les pelouses du Real Madrid, du Club Bruges, du Sporting Portugal ainsi que de l'Union Saint-Gilloise. Le calendrier précis avec les dates et les horaires de cette première phase de la compétition seront révélés ce samedi.
 
Les 8 adversaires de l'OM
À domicile : Liverpool, Atalanta, Ajax, Newcastle
À l'extérieur : Real Madrid, Club Bruges, Sporting, Union saint-Gilloise
 

Avec L’Equipe
Moussa Ndongo

Jeudi 28 Août 2025 - 19:12


