Ligue des champions: le Raja demande l'ouverture d'une enquête

Le Raja de Casablanca a envoyé une correspondance à la Confédération africaine de football (CAF) dans lequelle il proteste energiquement contre l'arbitre de son match retour du premier tour de la Ligue des Champions face aux Sénégalais du Teungueth FC.



La rencontre s’est jouée, ce mardi 5 janvier, dans un Complexe Mohammed V inondé par des pluies diluviennes et a vu les Verts s’incliner au terme de la séance de tirs au but (0-0, t.a.b 1-3).



Le Raja s'insurge aussi contre la société Casa Eevent et Animation, à cause de l'état déplorable de la pelouse du Complexe Mohammed V.



360Sport