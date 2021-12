Ligue des champions: les scénarios possibles qui s’offrent à Lille ce soir

Les dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des champions sont toujours propices aux calculs. Le Losc n'échappe pas à cette logique, alors que le club nordiste doit jouer ce mercredi soir à Wolfsburg une rencontre qui déterminera son futur européen cette saison (21h sur RMC Sport 1). Plusieurs possibilités enverraient le Losc en huitième de finale de la compétition, d'autres en Ligue Europa.



Le Losc terminera premier si...

Un match nul pourrait suffire à Lille pour terminer premier de son groupe G. Avec huit points, le Losc en compte un de plus que Salzbourg, deux de plus que Séville et trois d'avance sur Wolfsburg. En cas de résultat nul sur la pelouse du club allemand ce mercredi, Lille terminerait leader du groupe, si Salzbourg ne bat pas dans le même temps Séville.



Évidemment, une victoire de Lille sur la pelouse de Wolfsburg permettrait aux Dogues de conserver cette première place, précieuse pour la suite de la compétition: les leaders accueillent lors du match retour des huitièmes de finale. Pour la première fois de son histoire, le Losc pourrait terminer premier d'un groupe de Ligue des champions.



Le Losc se qualifiera si…

Plus simplement, Lille sera qualifié pour les huitièmes de finale s'il ne perd pas à Wolfsburg. La nuance réside en ce qu'un match nul pourrait voir les Dogues perdre la première place du groupe au profit de Salzbourg. Les Autrichiens accueillent Séville et, en cas de victoire et de nul entre Wolfsburg et Lille, passeraient en tête du groupe.



