Ligue des champions (quart de finale retour) : PSG et Barça en mission confirmation ce mardi

Le Paris SG arrive parfaitement lancé ce mardi 15 avril 2025 pour son quart de finale retour de Ligue des champions face à la formation anglaise d’Aston Villa (19h00 GMT) qui s’était inclinée (3-1) à l’aller au Parc des Princes.



Aston Villa - Paris SG

Après avoir écarté Liverpool (0-1/1-0, 4 t.a.b. 1) au tour précédent, le virevoltant Paris SG semble plus fort que jamais pour son voyage ce mardi 15 avril à Birmingham face à Aston Villa.



Les hommes de Luis Enrique, qui ont largement dominé l’équipe d’Unai Emery à l’aller dans le jeu et au score (3-1), ont pu préparer le match retour tranquillement ce week-end, sans jouer une rencontre de championnat décalée à la semaine prochaine.



Les coéquipiers de la pépite Désiré Doué ont une occasion en or d’atteindre une quatrième demi-finale en six ans, et une deuxième en deux saisons pour Luis Enrique, qui a réussi à insuffler une cohésion et une force mentale inédites à Paris sous l’ère qatarienne.



"Cette équipe nous fait espérer que cette année nous atteindrons la finale de la Ligue des champions", a d’ailleurs confié à l’ancien joueur parisien Javier Pastore (2011-2018), car le PSG "a des jeunes joueurs qui seront les meilleurs du monde dans les cinq ou dix prochaines années".



Dortmund - Barcelone

Dans le second quart de finale retour de la soirée, le FC Barcelone, l’autre grand favori de la compétition, peut valider facilement son ticket pour le dernier carré chez les Allemands de Dortmund (19h00 GMT), après sa démonstration la semaine dernière (4-0) au stade olympique de Montjuic.



Porté par son trio d’attaque Lamine Yamal, Raphinha et Robert Lewandowski, le Barça de Hansi Flick a étrillé le Borussia Dortmund de Niko Kovac, coach des Jaune et Noir depuis décembre – le premier a été l’adjoint du second au Bayern en 2019.



Et si c’était la bonne année pour le Barça, qui n’a plus remporté la Ligue des champions depuis dix ans, tant son jeu d’attaque domine tout sur son passage en Europe ?





Programme quart de finale retour





Mardi 15 avril

19h00 : Aston Villa (Ang) – Paris SG (1-3)

19h00 : Dortmund (All) – FC Barcelone (0-4)



Mercredi 16 avril

19h00 : Real Madrid – Arsenal (0-3)

19h00 : Inter – Bayern Munich (2-1)