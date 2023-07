Ligue pro : la Ligue 2 va se poursuivre, Jaraaf - Casa Sports, seul match de Ligue 1 programmé ce week-end

La Ligue 1 sénégalaise ne jouera pas sa 24e journée de week-end prochain. La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a annoncé dans un communiqué qu’il n’y aura qu’une seule rencontre de ligue 1 ce week-end alors que les choses vont se dérouler normalement en ligue 2.



« La Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) informe que pour le week-end du samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023 seront seulement programmés : la 25e journée de Ligue 2 et le match en retard entre le Jaraaf de Dakar et le Casa Sports, comptant pour la 23e journée de Ligue 1 », a fait savoir la LSFP.