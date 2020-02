Ligue1 - Lille enchaîne contre Rennes

Lille, vainqueur à Strasbourg samedi (2-1), a confirmé en battant Rennes (1-0), ce mardi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1. Les Dogues reviennent à trois points du podium et de leur adversaire du soir.



