Limak-Aibd-Summa, gestionnaire de l’aéroport de Dakar, distribue ses Awards à ses partenaires

Dans le but d’encourager tous ces acteurs, LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport a initié le programme « LAS Awards », un système de reconnaissance permettant de récompenser les acteurs de la plateforme aéroportuaire qui se sont distingués dans leurs efforts fournis pour l’amélioration de la qualité de service et de l’expérience clients.



La sélection des lauréats est faite sur la base des résultats des outils d’évaluation et de mesure de la performance mis en place par LAS. Il s’agit notamment des bornes smiley qui permettent de suivre en temps réel le niveau de satisfaction des passagers, des enquêtes ASQ (Airport Service Quality), un programme d’enquêtes de satisfaction clients piloté par l’ACI Monde (le conseil international des aéroports) et l’Airport Customer Experience Accreditation, un autre programme de l’ACI Monde pour guider les aéroports vers l’excellence dans la gestion de l’expérience clients.



Pour cette première édition des « LAS Awards », la compagnie Ibéria a remporté le prix de la performance en matière de ponctualité. Côté cargo, c’est Air France Cargo qui remporte le prix là où Air Sénégal rafle la mise avec le prix performance passagers. Du côté des autres prestataires de l’aéroport, c’est Nickel qui gagne le prix de la meilleure amélioration, Lagardère (prix de l’innovation).



Un prix dit de l’Excellence avec trois catégories (bronze, argent, or) était aussi en jeu. A l’arrivée, les lauréats sont respectivement la société 2AS, la Police de l’aéroport et la société Infinite qui gère les salons VIP.



Dans son discours d’ouverture lors du dîner de cette première édition des « LAS Awards », vendredi soir à Dakar, le directeur général de LAS, Xavier Mary a promis la pérennisation de cet événement et a invité les partenaires à redoubler d’efforts afin de hisser la plateforme aéroportuaire Dakar Blaise Diagne sur les plus hautes marches de l’excellence aéroportuaire.



Le Secrétaire général du ministère du Tourisme et des Transports Aériens, Mathiaco Bessane au nom du ministre Alioune Sarr a félicité et encouragé le gestionnaire de l’aéroport qui a fait de l’expérience clients une priorité. Il a souligné qu’aujourd’hui les aéroports sont devenus des centres de voyages complexes et multifonctionnels offrant une large gamme de services.